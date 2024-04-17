Воспитатели, которые "потеряли" ребенка во время прогулки, пойдут под суд

Против сотрудников частного детсада в Подмосковье возбудили уголовное дело

На воспитателей из частного детского сада в подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело. Они "потеряли" ребенка во время прогулки. Об этом пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва!"

По информации источника, ЧП произошло еще в марте. На прогулке воспитатели "забыли" маленькую девочку. Ее увидели жители соседних домов и остановили в последний момент. Ребенок уже собирался переходить дорогу.

Мама ребенка узнала о произошедшем и обратилась за помощью к детскому омбудсмену Ксении Мишоновой. Прокуратура провела проверку по данному факту. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности".

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