Муж экс-директора "Новой Голландии" попал в список террористов и экстремистов

Николай Конашенок обвиняется по статье "Оправдание терроризма"

Николай Конашенок за свои скандальные посты о теракте в "Крокус сити холле" внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Вдобавок к этому на 41-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Оправдание терроризма". По версии следователей, Конашенок опубликовал в интернете ряд высказываний, которые можно расценивать как оправдание террористического акта в "Крокусе".

Мужчина уже получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Отмечается, что он стоял на улице Мытнинской, кричал и размахивал руками. А также нецензурно выражался. ГУМВД по Санкт-Петербургу задержало Конашенка в аэропорту "Пулково". Он уже записал обращение с извинениями за свои посты о "Крокусе".

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