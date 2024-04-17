Генпрокуратура проверит слова Лазаревой об атаках ВСУ по городам России

Телеведущая поддержала удары по нашей стране

Генпрокуратуру России попросили проверить высказывания телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом – прим. ред.) об атаках украинской армии на российские города.

Письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова направила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Слова Лазаревой проверят на предмет наличия состава уголовного преступления в соответствии с законодательством.

Ранее Лазарева публично поддержала атаки украинских беспилотников по российским городам. "Это ужасно, но я радуюсь", – заявила тогда ведущая (цитата по "360").

В начале апреля Следственный комитет начал проверку в отношении певицы Манижи после ее слов о террористах, напавших на "Крокус Сити Холл". Девушка назвала задержание преступников "публичной пыткой".

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