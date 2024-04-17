Орбан отказал Украине в праве называться независимым государством

Венгерский премьер-министр считает соседнюю страну протекторатом Запада

Украина не может считаться суверенным государством. Она – протекторат Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

При этом политик добавил, что рассматривает соседнее государство как буферную зону между своей страной и Россией. Однако Венгрия, по его словам, отгораживаясь от русских, заинтересована в продолжении торговых отношений с Москвой.

Орбан считает, что причина противостояния на Украине – неразумность Киева. Украинцы имеют право защищать свою страну, но делать это надо с умом. Если бы страна не стремилась в НАТО, то ничего бы и не было. России не нужен Альянс на границах, уверен венгерский премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"