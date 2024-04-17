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Орбан отказал Украине в праве называться независимым государством

16:50
  • среда
  • 17 апреля 2024

Венгерский премьер-министр считает соседнюю страну протекторатом Запада

Украина не может считаться суверенным государством. Она – протекторат Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

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При этом политик добавил, что рассматривает соседнее государство как буферную зону между своей страной и Россией. Однако Венгрия, по его словам, отгораживаясь от русских, заинтересована в продолжении торговых отношений с Москвой.

Орбан считает, что причина противостояния на Украине – неразумность Киева. Украинцы имеют право защищать свою страну, но делать это надо с умом. Если бы страна не стремилась в НАТО, то ничего бы и не было. России не нужен Альянс на границах, уверен венгерский премьер.

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