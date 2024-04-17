Куклачева перевели в обычную палату

Клоун хочет вернуться к работе

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева перевели из реанимации в общую палату.

Состояние 75-летнего клоуна стабильно, он хочет поскорее вернуться к работе, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене.

Куклачеву стало плохо вечером 12 апреля на юбилейном концерте по случаю его 75-летия. Клоуна срочно госпитализировали в московскую больницу. Артист перенес обширный инфаркт, врачи провели ему трехчасовую операцию на сердце. Куклачеву установили пять стентов.

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