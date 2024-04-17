"Не надо так о людях, не смешно": Путин сделал замечание губернатору Тюменской области

Россияне просто боятся потерять нажитое имущество

Президент России Владимир Путин призвал не называть упертыми людей, которые отказываются от эвакуации из зоны паводков.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в местах подтопления "остались самые упертые".

"Не надо так о людях, это не смешно", - заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

Путин объяснил, что россияне боятся за свое имущество и дома. Поэтому власти должны сделать все для обеспечения охраны и безопасности.

"Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь <…> Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено", - сообщил он.

В МЧС рассказали, что жители Курганской области, боясь за свое имущество, оставляют собак на участках, даже несмотря на стремительно прибывающую воду.

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