Журнал Time объявил ТОП-100 самых влиятельных людей года

В списке актеры, музыканты и фотожурналисты

Японский режиссер Хаяо Миядзаки стал одним из самых влиятельных людей года. Список составил журнал Time.

В него также вошли британская певица Дуа Липа, актер Дев Патель и австралийская исполнительница Кайли Миноуг.

Среди сонма актеров, певцов и режиссеров оказался и палестинец, - фотожурналист Мотаз Айза. Он уже четыре месяца фиксирует на пленку жизнь в Газе после того, как там возобновился палестино-израильского конфликта.

В ТОП-100 также попал актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее". И автогонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен.

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