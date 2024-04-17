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Путин обсудил с главами регионов ситуацию с паводками

17:52
  • среда
  • 17 апреля 2024

Следует сразу начинать помогать пострадавшим

Ситуация с паводками в российских регионах стала главной темой совещания президента в членами правительства и губернаторами пострадавших от большой воды субъектов федерации.

С докладом выступил глава МЧС Александр Куренков, который сейчас находится непосредственно в зоне бедствия - Курганской области. Владимир Путин рассказал, что с первого дня получает подробные доклады о ситуации. И подчеркнул, что не нужно ждать, когда уйдет вода. Следует сразу начинать помогать пострадавшим.

Президент поблагодарил власти за оперативную работу и попросил не сбавлять темпов - приступать к восстановлению инфраструктуры и жилья. Не стоит затягивать и с оценкой ущерба.

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