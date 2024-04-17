ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России расширили программу социальной газификации

18:09
  • среда
  • 17 апреля 2024

Теперь она распространяется на СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов

Важная тема совещания у Владимира Путина, которая коснется миллионов дачников, - расширение объектов социальной газификации. С сегодняшнего дня она распространяется на СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов.

На эти цели в этом году "Газпром" выделил порядка 270 миллиардов рублей. На сегодняшний день количество таких садовых товариществ по всей стране составляет порядка 22 тысяч. А количество домов, которые могут подключится по этой программе, - порядка 1,5 миллиона. Но чтобы в ней участвовать, есть четкие критерии. В первую очередь, должно быть положительное решение о прокладке газовых сетей, принятое на общем собрании садоводов. Чтобы упростить процедуру, Росреестр уже подготовил типовой протокол.

Еще одно требование - сами домовладения должны быть капитальными и предназначены под постоянное проживание. А на земельные участки и здания собственник должен иметь документы о регистрации прав.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газификация
Газификация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.