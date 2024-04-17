В России расширили программу социальной газификации

Теперь она распространяется на СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов

Важная тема совещания у Владимира Путина, которая коснется миллионов дачников, - расширение объектов социальной газификации. С сегодняшнего дня она распространяется на СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов.

На эти цели в этом году "Газпром" выделил порядка 270 миллиардов рублей. На сегодняшний день количество таких садовых товариществ по всей стране составляет порядка 22 тысяч. А количество домов, которые могут подключится по этой программе, - порядка 1,5 миллиона. Но чтобы в ней участвовать, есть четкие критерии. В первую очередь, должно быть положительное решение о прокладке газовых сетей, принятое на общем собрании садоводов. Чтобы упростить процедуру, Росреестр уже подготовил типовой протокол.

Еще одно требование - сами домовладения должны быть капитальными и предназначены под постоянное проживание. А на земельные участки и здания собственник должен иметь документы о регистрации прав.

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