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Эксперты назвали страны НАТО, потерявшие своих военных в Чернигове

18:51
  • среда
  • 17 апреля 2024

По Чернигову прилетели "Искандеры"

Под удар "Искандеров" в Чернигове 17 апреля попали десятки иностранных наемников. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Все военные были расквартированы по отелям тылового города. Здесь же находится управление оперативного командования ВСУ "Север".

В одном из зданий во время атаки, по неподтвержденным данным, проходило совещание с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова. Информации о том, жив ли он, пока не поступало. Еще два удара пришлись на места проживания военнослужащих из стран НАТО.

По некоторым данным, погибли и пострадали польские и французские инженеры. Они прибыли сюда, чтобы строить заграждения и укрепрайоны, а также минировать территории. На этом направлении расположены стратегически-важные города, такие как Сумы и Харьков. А также сам Чернигов.

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