На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв

Это крупнейший военный подрядчик в Европе

В британском Уэльсе на заводе боеприпасов BAE Systems прогремел взрыв.

Предприятие расположено в Гласкоде (Монмутшир). На месте работают экстренные службы.

О причинах произошедшего пока не сообщается, начато расследование. О пострадавших тоже пока ничего неизвестно. Угрозы для местных жителей нет, сообщил канал BBC.

BAE Systems - это крупнейший военный подрядчик в Европе. Она занимается производством боеприпасов и артиллерии.

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