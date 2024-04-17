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На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв

19:14
  • среда
  • 17 апреля 2024

Это крупнейший военный подрядчик в Европе

В британском Уэльсе на заводе боеприпасов BAE Systems прогремел взрыв.

Предприятие расположено в Гласкоде (Монмутшир). На месте работают экстренные службы.

О причинах произошедшего пока не сообщается, начато расследование. О пострадавших тоже пока ничего неизвестно. Угрозы для местных жителей нет, сообщил канал BBC.

BAE Systems - это крупнейший военный подрядчик в Европе. Она занимается производством боеприпасов и артиллерии.

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