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Премьер Украины оговорился и призвал Запад защитить российские города

19:02
  • среда
  • 17 апреля 2024

Потом он уточнил, что он имел в виду украинские города

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад поставить Киеву ПВО для "защиты российских городов".

Глава украинского кабмина оговорился во время выступления на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне.

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города", - транслировал его слова YouTube-канал Торговой палаты США.

Поняв свою ошибку, Шмыгаль исправился, уточнив, что ПВО нужны для защиты городов Украины, где живут мирные люди и расположена промышленность.  

В начале апреля руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь американских зенитных ракетных комплексов  Patriot. В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия исчерпала свой запас ЗРК.

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Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
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