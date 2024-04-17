Джонсон: законопроект помощи Украине предполагает переход на систему займов

17 апреля документ будет представлен в палату представителей Сената США

В законопроекте США о выделении помощи Украине будет прописано, что теперь используется система займов. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей.

Политик подчеркнул, что голосование за пакеты помощи Украине и Израилю пройдет уже в эту субботу, 20 апреля. Из сообщения следует, что это будут два разных документа, а не один, как представляли изначально.

Отдельно сегодня будет представлен законопроект о конфискации активов России, санкциях против нескольких стран и о запрете Tik-Toka.

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