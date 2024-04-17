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В Грузии разгораются новые протесты из-за закона об иноагентах

20:08
  • среда
  • 17 апреля 2024

На улицы вышли несколько тысяч человек

Новая акция протеста против закона об иноагентах началась у парламента в Тбилиси.

Протестующие вышли на улицы с флагами Грузии и Евросоюза. На проспекте Шота Руставели собрались несколько тысяч человек, передает ТАСС.

Возле участников акции протеста дежурят полицейские, приехала специальная техника.

Парламент Грузии 17 апреля принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". За документ проголосовали 83 депутата, против - 0. Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении наложить вето на закон об иностранных агентах. Она заявила, что

В Кремле заявили, что никакой связи между грузинским законом об иноагентах и Москвы нет. Принятие подобного документа – это нормальная практика большого числа государств, которые делают все, чтобы обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния.

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