Резонансный законопроект об иноагентах приняли в первом чтении

Сотни людей блокируют главную транспортную артерию грузинской столицы. Агрессивная толпа движется по проспекту Руставели в сторону здания парламента. Звучат антироссийские лозунги. Так оппозиция встречает новость об одобрении законопроекта об иноагентах. Именно сегодня - в третий день митингов - силовики ожидают самые масштабные протесты. На площадь стянут спецназ.

Резонансный законопроект парламент Грузии одобрил пока в первом чтении. Обсуждение шло туго. Оппозиция активно пыталась сорвать процесс несколько раз. В итоге - в полном составе просто покинула заседание. Блокировать инициативу оказалось некому. Оставшихся в зале хватило для того, чтобы набрать необходимые голоса.

В Брюсселе уже пригрозили Тбилиси пальцем - мол, если закон все же утвердят, то о входном билете в дружный "европейский сад" имени Жозепа Борреля можно будет забыть. Подтвердил это и сам глава европейской дипломатии.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, путь, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии", - сказал он.

Главный тезис, продвигаемый Западом: закон якобы не соответствует основным нормам и ценностям ЕС, а значит - вообще пророссийский. С этим согласна и президент Грузии с французским гражданством Саломе Зурабишвили. Западных партнеров она успокоила тем, что наложит на законопроект вето, но ей нужна крепкая поддержка. Очевидно, поэтому пришлось экстренно созывать на встречу послов стран ЕС, Великобритании и США. За что мгновенно получила от своего же правительства ярлык "агента иностранного влияния".

"Говорят, что закон противоречит ценностям ЕС - в какой части? В каком месте закона? Почему? Ноль аргументов. Поэтому в такой ситуации эти заявления не помогут заставить нас пересмотреть наше решение. Заявления без аргументов не заставят нас пересмотреть эти решения", - указал Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии.

Тем более даже сами авторы законопроекта признают: в основе документа лежат как раз западные, а конкретно - американские нормы. Причем за океаном его внедрили аж в 1938 году. Свалить все на мифическое "влияние России" не получится - об этом сказали и в Кремле.

"Никак не следует называть этот закон российским. Дело в том, что первые начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединенные Штаты Америки, которые придумали вот эту вот FARA. И именно они ввели эту практику. Этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений. И вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии", - отметил Дмитрий Песков.

Вот только грузинская оппозиция отчего-то не видит очевидного в упор. Что не удивительно - заокеанские хозяева слишком преуспели в культивировании политики двойных стандартов. А уж в дестабилизацию обстановки вокруг границ нашей страны Вашингтон готов вкладываться снова и снова.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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