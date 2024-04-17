Житель Украины вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

Сделать ему это удалось со второй попытки

Украинец буквально вырвался из рук пограничников, чтобы сбежать в Венгрию. Инцидент произошел на КПП в Закарпатье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинской госпогранслужбы Андрея Демченко.

Чиновник заметил, что нарушитель шел через легальный переход. Но не предъявил пограничникам никаких документов и побежал в сторону нейтральной полосы. Пограничники пытались его задержать, но он вырвался и убежал на территорию Венгрии.

Отмечается, что это была вторая попытка. Накануне мужчина уже приходил на этот КПП, но ему отказали в пересечении границы. С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение. Поэтому выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

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