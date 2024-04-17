В Анапе начали проверку после сообщения о массовой гибели дельфинов

Животные могли погибнуть от голода

Власти Анапы проверяют сообщения о массовой гибели дельфинов на побережье.

В мэрию или в компанию по уборке пляжей информация о мертвых дельфинах не поступала, сообщили в пресс-службе администрации города.

При этом в местных telegram-каналах появилась информация, что в пяти километрах от станицы Благовещенской насчитали около 40 погибших черноморских афалин. Эти дельфины занесены в Красную книгу.

Такое явление может быть связано с периодичностью штормов в регионе – вся рыба ушла на глубину, и дельфинам стало сложнее себя прокормить, объяснил РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.

"Видимо, обессиленные, может, отчасти оголодавшие за зиму животные не пережили очередной шторм и не смогли уйти в более безопасные районы", - сказал он, добавив, что такая массовая гибель дельфинов ненормальна.

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