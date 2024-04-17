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США пообещали Израилю больше 26 миллиардов долларов

21:26
  • среда
  • 17 апреля 2024

Раскрыты подробности законопроекта о выделении средств

США готовы выделить на помощь Израилю свыше 26 миллиардов долларов. Такая цифра фигурирует в законопроекте, который сегодня внесли в палату представителей Сената. Об этом сообщает РИА Новости.

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Из заявленных средств 4,4 миллиарда направят на оборудование, которое передадут Израилю и на оказание оборонных услуг. Еще на 4 миллиарда пополнят запасы ПВО "Железный купол", а также "Праща Давида". Будет закуплено вооружение и ПВО, часть средств потратят на текущие военные операции США в регионе.

Напомним, это будет отдельный пакет, не связанный с Украиной. Киеву средства будут выделять в виде займов.

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