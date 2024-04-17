США пообещали Израилю больше 26 миллиардов долларов

Раскрыты подробности законопроекта о выделении средств

США готовы выделить на помощь Израилю свыше 26 миллиардов долларов. Такая цифра фигурирует в законопроекте, который сегодня внесли в палату представителей Сената. Об этом сообщает РИА Новости.

Из заявленных средств 4,4 миллиарда направят на оборудование, которое передадут Израилю и на оказание оборонных услуг. Еще на 4 миллиарда пополнят запасы ПВО "Железный купол", а также "Праща Давида". Будет закуплено вооружение и ПВО, часть средств потратят на текущие военные операции США в регионе.

Напомним, это будет отдельный пакет, не связанный с Украиной. Киеву средства будут выделять в виде займов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"