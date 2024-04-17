Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине

И призвал Конгресс к их скорейшему принятию

Президент США Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Американский лидер призвал Конгресс США не затягивать с принятием документов, сообщил Белый дом.

"Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их", - приводит пресс-служба слова Байдена.

По словам президента, принятые документы не позволят "добиться успеха Ирану или России".

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил Украине военную помощь в виде системы займов. 17 апреля документ будет представлен в палату представителей Сената США.

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