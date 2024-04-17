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Военный священник вызвал полицию из-за опасной банки меда

21:52
  • среда
  • 17 апреля 2024

Сладкую массу привез для бойцов СВО анонимный благотворитель

Священнику одного из храмов Ленинградской области пришлось вызывать полицию из-за странного благотворителя. Мужчина остановился у храма и выгрузил коробку с медом. Просил передать бойцам СВО, пишет портал 47news

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Все произошло в населенном пункте Сертолово. Настоятель храма, который совмещает свои обязанности с поездками в зону спецоперации в качестве полкового священника, решил, что посылка не так проста. Поэтому вывез ее подальше в лес и вызвал полицию. 

Эксперты установили, что в коробке действительно банка с липкой субстанцией, напоминающей мед. Сейчас все это направлено на экспертизу. Есть подозрение. что продукт мог быть отравлен. 

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