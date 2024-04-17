ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успеха на новом месте работы

21:59
  • среда
  • 17 апреля 2024

Он внес огромный вклад в развитие Москвы

Бывший заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев покидает свой пост и переходит на другую работу.

Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Бочкарев занимался стройкой 13 лет и внес огромный вклад в развитие города. Под его руководством появились новые станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы.

"Пожелаю ему успеха на новом месте", - написал Собянин.

Ранее на сайте мэра появился указ об отставке вице-мэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева. Его место займет бывший заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин и Андрей Бочкарёв
Сергей Собянин и Андрей Бочкарёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.