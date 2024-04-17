Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успеха на новом месте работы

Он внес огромный вклад в развитие Москвы

Бывший заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев покидает свой пост и переходит на другую работу.

Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Бочкарев занимался стройкой 13 лет и внес огромный вклад в развитие города. Под его руководством появились новые станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы.

"Пожелаю ему успеха на новом месте", - написал Собянин.

Ранее на сайте мэра появился указ об отставке вице-мэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева. Его место займет бывший заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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