Над Воронежем сбили беспилотник

В городе начался пожар

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Повреждение получило промышленное здание. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили об опасности атаки БПЛА. Угроза до сих пор не снята.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов!" - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале.

В СМИ написали, что на Новосибирской улице загорелся ангар с пиломатериалами и станками. Перед возгоранием местные жители слышали громкий взрыв. Причина пожара пока не называется.

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