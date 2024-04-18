Объявлен конкурс красоты "Мисс искусственный интеллект"

Допускаются только персонажи, созданные нейросетью

Красота спасёт мир. Терпение и труд всё перетрут! Нет. В этом мире всё иначе. Красота - сидеть на диете, истязать себя в фитнесе, чтобы тебя признали эталоном, хотя бы ненадолго. Всё это уже игра, которая не стоит свеч. В гламурном мире - революция: живые модели не нужны.

Объявлен конкурс "Мисс искусственный интеллект" с большим призовым фондом. Живые модели, разумеется, не допускаются. Только персонажи, созданные нейросетью. Такую ни обнять, ни поцеловать. Она не будет рыдать от счастья на сцене, принимая корону королевы красоты. Деньги достанутся создателю образа.

Искусственный интеллект уже не только пишет курсовые работы за пронырливых студентов. Компании, занимающиеся разработкой нейросетей, продвигают новый сервис - "создайте копию самого себя"! Служба цифрового клонирования примет копии ваших электронных писем, стенограммы чатов, видеоролики с вашим участием и голосовые сообщения. На выходе получите виртуального близнеца. Зачем?

77-летний врач и писатель индийского происхождения Дипак Чопра, автор книг о духовных поисках и нетрадиционной медицине, заказал себе цифрового двойника, который успешно подменяет его во время онлайн-совещаний с подчинёнными. Дистанционная работа, участие в веб-конференциях, онлайн-преподавание... Ваш клон хорошо справится с любыми задачами. А, может, и лучше. В отличие от вас, он не устаёт и не поддаётся эмоциям - и зарплата ему не нужна. Многие вздрогнули от подобных экспериментов. Нейросети сделают ненужными десятки профессий. Возможно, даже Голливуд закроют.

Ведь нейросеть, получив правильное задание, может сама создавать видео, которое почти невозможно отличить от настоящих съёмок. Ошибки пока делает. Но почти полная иллюзия реальности. Куда катится мир? Туда, в виртуальную вселенную. В которой в действительности всё не так, как на самом деле.

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