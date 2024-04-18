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Васильев: В США кризис политической и демократической системы

08:47
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Вашингтон рискует оказаться в политическом тупике

Способны ли американские законодатели прийти к согласию и утвердить решения о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню? Дойдут ли до реальных действий предложения профинансировать киевский режим за счёт замороженных российских активов?

И не рискует ли Вашингтон оказаться в политическом тупике из-за стремления одной партии объявить импичмент Байдену, а другой - осудить по уголовной статье Трампа?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным научным сотрудником Института США и Канады Владимиром Васильевым.

"В США кризис политической и демократической системы. И вы этом отношении мы можем задаться самым главным вопросом – кого судят и на что он нацелен? Чтобы осудить бывшего президента США? Может быть, судя будущего президента США", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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