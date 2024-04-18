ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские гаубицы Д-30 уничтожили комплекс РЭБ натовского производства

08:31
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Координаты цели выявила воздушная разведка

Информация о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении российский военные улучшили тактическое положение по переднему краю. При поддержке авиации и артиллерии подразделения группировки войск "Запад" отразили две атаки и две контратаки штурмовых отрядов ВСУ в районе сел Терновое и Червоная Диброва.

На Южнодонецком направлении расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы натовского производства. Координаты цели выявила воздушная разведка. Огонь вели осколочно-фугасными снарядами. После выполнения боевого задания артиллеристы оперативно сменили место дислокации, чтобы уйти от ответного удара противника и перезарядить орудие.

Мощную огневую поддержку нашим наземным подразделениям обеспечивают экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики нанесли удары по опорному пункту и живой силе ВСУ фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила - задание выполнено успешно, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Расчет гаубицы Д-30
Расчет гаубицы Д-30
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.