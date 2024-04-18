Российские гаубицы Д-30 уничтожили комплекс РЭБ натовского производства

Координаты цели выявила воздушная разведка

Информация о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении российский военные улучшили тактическое положение по переднему краю. При поддержке авиации и артиллерии подразделения группировки войск "Запад" отразили две атаки и две контратаки штурмовых отрядов ВСУ в районе сел Терновое и Червоная Диброва.

На Южнодонецком направлении расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы натовского производства. Координаты цели выявила воздушная разведка. Огонь вели осколочно-фугасными снарядами. После выполнения боевого задания артиллеристы оперативно сменили место дислокации, чтобы уйти от ответного удара противника и перезарядить орудие.

Мощную огневую поддержку нашим наземным подразделениям обеспечивают экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики нанесли удары по опорному пункту и живой силе ВСУ фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила - задание выполнено успешно, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

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