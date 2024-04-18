ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

08:32
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Бойцы проявили мужество

Информация об отваге и мужестве наших военнослужащих в зоне спецоперации. Штурмовая группа, в составе которой служат матрос Роман Колесников и рядовой Максим Тураев, вступила в бой с противником на одном из тактических направлений.

Наши бойцы зачистили опорный пункт и смогли удержать позиции под непрерывным обстрелом врага до прихода подкрепления. На счету Романа Колесникова и Максима Тураева в этом сражении - четыре уничтоженных неонациста. Благодаря слаженности действий штурмовики успешно продвинулись и закрепились на новом рубеже.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.