Представлены новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Информация об отваге и мужестве наших военнослужащих в зоне спецоперации. Штурмовая группа, в составе которой служат матрос Роман Колесников и рядовой Максим Тураев, вступила в бой с противником на одном из тактических направлений.

Наши бойцы зачистили опорный пункт и смогли удержать позиции под непрерывным обстрелом врага до прихода подкрепления. На счету Романа Колесникова и Максима Тураева в этом сражении - четыре уничтоженных неонациста. Благодаря слаженности действий штурмовики успешно продвинулись и закрепились на новом рубеже.

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