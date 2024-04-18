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Небензя призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля

08:35
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Доставка гуманитарной помощи в анклав блокируется

Совету безопасности ООН следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Израиля, который нарушил резолюцию о прекращении огня во время священного месяца Рамадан. Об этом на заседании Совбеза, где обсуждали конфликт в Газе, заявил постпред России Василий Небензя.

Только за последние сутки жертвами израильских ударов стали 68 человек. Дипломат подчеркнул – доставка гуманитарной помощи в анклав всячески блокируется. Без полноценного режима прекращения огня все усилия по оказанию помощи палестинцам обречены на провал.

"Единственным способом остановить разрастание катастрофы в Газе остается незамедлительное и повсеместное прекращение огня для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся газавитянам, а также для предотвращения угрозы дальнейшего расширения масштабов кризиса", - заявил Небензя.

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