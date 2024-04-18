ПВО отразила атаку дронов и ракет на российские регионы

Противник использовал также воздушные шары

Силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. На этот раз противник применил ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и "Точка-У", воздушные шары и беспилотники, сообщили в Минобороны России.

Большая часть объектов была сбита над территорией Белгородской области. Дежурными средствами ПВО уничтожено две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", девятнадцать реактивных снарядов системы "Вампир", шестнадцать дронов ВСУ и два малоразмерных воздушных шара.

Три беспилотных летательных аппарата уничтожены над Ростовской областью. Кроме того, над территорией Воронежской области перехвачены один украинский дрон и три воздушных шара.

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