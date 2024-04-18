Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом

Батюшка состоял в ОПГ

Священника и военного арестовали по делу об убийствах в Белгородской области 20-летней давности.

Следственный комитет расследует дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах с 1997 по 2017 годы, пишет газета "Коммерсант". По данным следствия, предприниматель Степан Морозов, священник Станислав Дементеев и военнослужащий Игорь Селютин, а также ряд других людей входили в состав организованной преступной группы, созданной в конце 80-х – начала 90-х годов.

Преступники похищали и убивали людей с целью личного обогащения. Как минимум две их жертвы не найдены до сих пор. В СК сообщили, что еще рано обнародовать подробности расследования.

Военный Селютин был объявлен в федеральный и международный розыск. Его обнаружили на передовой в зоне СВО. Несмотря на его боевые заслуги, суд оставил его под арестом до 6 июня.

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