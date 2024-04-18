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Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов

08:42
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Многие стали инвалидами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело московского нейрохирурга, который мог калечить пациентов.
Звездного хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента

Следователи обратили внимание на телевизионный сюжет, в котором несколько пациентов рассказали о неудачных операциях, после которых некоторые стали инвалидами. Несмотря на то, что в интернете этого врача называют лучшим специалистом, на профильных сайтах опубликованы жалобы и негативные отзывы. По данным РЕН ТВ, речь идет о нейрохирурге Юрии Аксенове.

Возбуждено уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова. В его клинике IQ Plastique скончался пациент, а до этого ряд деятелей шоу-бизнеса обвинили врача в неудачной пластике.

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Александр Бастрыкин
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