Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов

Многие стали инвалидами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело московского нейрохирурга, который мог калечить пациентов.

Следователи обратили внимание на телевизионный сюжет, в котором несколько пациентов рассказали о неудачных операциях, после которых некоторые стали инвалидами. Несмотря на то, что в интернете этого врача называют лучшим специалистом, на профильных сайтах опубликованы жалобы и негативные отзывы. По данным РЕН ТВ, речь идет о нейрохирурге Юрии Аксенове.

Возбуждено уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее СК заявил о приостановке деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова. В его клинике IQ Plastique скончался пациент, а до этого ряд деятелей шоу-бизнеса обвинили врача в неудачной пластике.

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