Расположение ВСУ уничтожено в Ивано-Франковске ударом ВС России

Очевидцы сообщают о множестве машин скорой помощи
Расположение украинских военных в Ивано-Франковске стало целью ночного удара ВС России. Как сообщил со ссылкой на очевидцев координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в городе раздались три взрыва.
По данным подполья, все прилеты были недалеко от центра города. Несколько кварталов Ивано-Франковска оцеплены, свидетели пишут о множестве машин скорой помощи, приводит сообщение Лебедева РИА Новости.
Подпольщики также сообщают, что российские ракеты попали в склады в Ивано-Франковске. Кроме того, удар нанесен по аэродрому в Коломые Ивано-Франковской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"