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Расположение ВСУ уничтожено в Ивано-Франковске ударом ВС России

08:32
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Очевидцы сообщают о множестве машин скорой помощи

Расположение украинских военных в Ивано-Франковске стало целью ночного удара ВС России. Как сообщил со ссылкой на очевидцев координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в городе раздались три взрыва.

Взрывы прогремели в Киеве и Ивано-Франковске
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По данным подполья, все прилеты были недалеко от центра города. Несколько кварталов Ивано-Франковска оцеплены, свидетели пишут о множестве машин скорой помощи, приводит сообщение Лебедева РИА Новости.

Подпольщики также сообщают, что российские ракеты попали в склады в Ивано-Франковске. Кроме того, удар нанесен по аэродрому в Коломые Ивано-Франковской области.

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