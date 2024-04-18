Число подтопленных жилых домов в российских городах достигло 18 тысяч

Основной рост - в Оренбургской и Курганской областях

Весенний паводок за сутки добрался еще до 1,7 тысячи жилых домов в российских населенных пунктах. Общее число подтопленных домов на территории России достигло почти 18 тысяч. Наибольший ущерб – в Оренбургской и Курганской областях, сообщили в оперативных службах.

Данные оперативных служб приведены для 210 населенных пунктов и 175 садовых товариществ по состоянию на утро 18 апреля. Кроме того, затоплено 32 593 приусадебных участка, 95 низководных мостов и 77 участков автомобильных дорог, передает ТАСС.

Волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург, уровни паводковых вод начали снижаться. Об этом доложил накануне президенту России Владимиру Путину глава МЧС. Александр Куренков отметил, что в Кургане, по прогнозам, в ближайшее время максимальный уровень паводковых вод достигнет 10 метров - это исторический максимум.

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