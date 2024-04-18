Уровень воды в реке Тобол в Кургане продолжает расти

Подтоплены более двух тысяч жилых домов

В Кургане уровень воды в реке Тобол приближается к 10 метрам, и пик паводка ещё не пройден. В регионе подтоплены свыше пяти тысяч жилых домов и участков. Продолжается эвакуация людей, пострадавшим жителям оказывают помощь спасатели.

Такая картина во многих сёлах и садовых товариществах Курганской области. Заборов практически не видно, под водой - дороги, огороды и первые этажи домов. Уровень воды в реке Тобол растёт. В Кургане он приближается к 10 метрам - опасной отметкой считается 8,5. Подтоплены более двух тысяч жилых домов и трёх тысяч участков. В микрорайоне Смолино затопило православный храм.

Во многих местах передвигаться можно только на лодке. Сотрудники МЧС эвакуировали уже 14 тысяч жителей области. Из затопленных домов вывозят и животных. Помощи приходится ждать на крышах.

В Оренбурге в зоне подтопления остаются более 6,5 тысячи домов и 11 тысяч приусадебных участков. Специалисты откачивают воду из подвалов и с улиц, работают передвижные насосные станции.

Орск постепенно возвращается к нормальной жизни. Уровень Урала здесь снижается - это позволило открыть перепускные трубы в основании дамбы и снять заглушки, чтобы пропустить паводок.

Питьевую воду в дома, поликлиники, детские сады и школы доставляют военные. К цистернам выстраиваются очереди. В труднодоступные районы привозят также продукты и тёплые вещи.

Повышается уровень рек в Тюменской области. Затоплены дороги и мосты - несколько сёл отрезаны от сообщения. Сотрудники МЧС организуют лодочные переправы, вместе с добровольцами укрепляют дамбу - вдоль берегов укладывают тысячи мешков с песком. На Ишиме уже двое суток не утихают взрывы - военные инженеры освобождают реку от заторов льда.

Весеннее половодье пришло в Хабаровский край. В посёлке Тырма смыло мост. Для жителей организовали лодочную переправу. В другом посёлке из-за ледяных заторов вода перелилась через дамбу. Людей эвакуировали, на месте работают сотрудники МЧС.

В регионе реки еще покрыты льдом - когда он вскроется, уровень Амура может подняться до неблагоприятных отметок, предупреждают в МЧС. В Хабаровском крае возможны подтопления дорог и дачных участков.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"