Последняя информация о ходе СВО

Чем больше пыли из-под гусениц, тем лучше. Она во время штурма вместо дымовой завесы. Бойцы успевают спешиться. Незаметно, через кустарник подобраться к окопам ВСУ. И сразу – атаковать.

Расположение блиндажей и огневых точек в этом опорном пункте под Часовым Яром бойцы разведали заранее. Поэтому все самые опасные закоулки, в которых могли прятаться националисты, в первую очередь забросали гранатами.

Ответного огня нет. Боевики сбежали. Еще один опорник захвачен. Теперь важно его удержать. Опомнившись, ВСУ пытаются вернуть контроль над высотой. Выгнали на грунтовку танк. Но он тут же получил снаряд в башню. Уже от наших танкистов. Машина теряет управление. И скатывается в болото. Еще два броневика подбили в поле. Точку в контратаке ВСУ поставил ювелирный залп. А после мощной артподготовки десантники смогли продвинуться в Часовом Яре еще на полкилометра.

На всем протяжении Авдеевского участка, от Очеретино до Уманского, непрерывно, днем и ночью, работают батареи и дивизионы. Основная мощь артналетов сегодня сосредоточена не на переднем крае ВСУ. Он и так рушится. А на тылах, куда киевский генштаб перебрасывает подкрепление. И, в первую очередь, в списке приоритетных целей - склады и места дислокации натовских пусковых установок. Накануне боевики попытались атаковать российские подразделения американскими баллистическими ракетами типа ATACMS. Но все цели были перехвачены.

Офицеры расчетов ПВО говорят, конечно, бывает, что враг запускает одновременно с десяток ракет. В том числе и обманных. И прорывы случаются. Но главное: тезис о неуязвимости самых современных иностранных образцов - это миф. И наши бойцы это уже доказали.

А вот на этих кадрах - результат точечных атак российской авиации и ракетных дивизионов. В Очеретино ударом "Искандера" взорвана казарма с националистами. В Чернигове уничтожен пункт дислокации 5-го отдельного батальона связи ВСУ. В Харьковской области ликвидирована рота запрещенной в России экстремисткой группировки "Азов". Общие потери убитыми и раненными только в тыловых районах, по самым скромным подсчётам, более 200 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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