"Открытых чеков" больше не будет

Выход из тупика одобрения помощи Киеву вроде бы найден. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон готов предложить на рассмотрение конгрессменов свой законопроект. Главное, что из него следует - основная часть из предусматриваемых 61 миллиарда долларов до Украины вовсе не дойдёт. 80% этих денег пойдёт на восполнение собственных военных запасов и текущие операции в регионе.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине оружием сейчас критически важно. Я действительно так считаю", - заявил Джонсон.

Среди передаваемых Украине вооружений упоминаются, в частности, ракеты ATACMS. В законопроекте указано, что Байден будет обязан поставить Киеву модификации этих ракет повышенной дальности. Речь идёт о тех, которые поражают цель на расстоянии 300 километров. Но и тут не всё так просто: американский президент может этого и не делать, если вдруг усмотрит в такой "посылке" прямую угрозу для безопасности США.

Голосование по пакету законопроектов состоится уже в эту субботу. Джо Байден уже подтвердил: если Конгресс одобрит инициативу, он её незамедлительно подпишет. Предложение Джонсона американский президент полностью поддерживает - заявление об этом опубликовано на официальном сайте Белого дома. Однако времена безвозмездных вливаний в карманы киевского режима закончены. В своей статье для газеты Wall Street Journal американский президент категоричен: никаких "открытых чеков" Украина не увидит.

Ну а пока законопроект только в планах у американских конгрессменов, Киеву приходится справляться собственными силами. На фронт приходится загонять чуть ли не палками. Очередной день - очередное видео, как обычный украинец вынужден удирать от сотрудника ТЦК. При этом представители киевского режима продолжают с экранов телевизоров убеждать народ о том, что все эти кадры - российская пропаганда. Тактика знакомая, но только шаткая. Любое неосторожное движение рискует повлечь за собой волну разоблачений слепленных фейков. Как, например, с вывезенными в Россию украинскими детьми, которые почему-то обнаружились на территории Германии.

"Мы давно обращаем внимание мировой общественности на то, что Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы "депортированы" в Россию. Называя числа в десятки тысяч и сообщая о несуществующих обстоятельствах. Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками", - заявила Мария Львова-Белова.

Уж не по этому ли поводу в Киев с необъявленным визитом заехал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По официальной информации, он прибыл с обсуждением укрепления украинской экономики. Рядовые немцы уже пошутили, что министр чаще бывает в Раде, нежели в Бундестаге. Хотя экономика Германии тоже переживает не лучшие времена.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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