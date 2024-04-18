Попова приняла участие в первой российско-африканской конференции в Уганде

По ее словам, наши специалисты постоянно сотрудничают с коллегами

Москва будет расширять сотрудничество с Африкой в области здравоохранения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в Уганде, где открылась первая конференция России и стран континента по борьбе с инфекциями.

О проведении форума стороны договорились на саммите "Россия-Африка" в прошлом году. В нём участвуют представители полутора десятков стран. Они обмениваются опытом и обсуждают существующие угрозы биологической безопасности.

В своём выступлении Попова подчеркнула, что наши специалисты постоянно сотрудничают с коллегами. Только за последние годы помогали ликвидировать вспышки лихорадки Эболы, чумы, кишечной инфекции и коронавируса.

Россия обучила тысячи медработников, а также по поручению президента Путина - подарила Уганде 7 новейших мобильных лабораторий.

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