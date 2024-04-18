ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова приняла участие в первой российско-африканской конференции в Уганде

11:48
  • четверг
  • 18 апреля 2024

По ее словам, наши специалисты постоянно сотрудничают с коллегами

Москва будет расширять сотрудничество с Африкой в области здравоохранения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в Уганде, где открылась первая конференция России и стран континента по борьбе с инфекциями.

О проведении форума стороны договорились на саммите "Россия-Африка" в прошлом году. В нём участвуют представители полутора десятков стран. Они обмениваются опытом и обсуждают существующие угрозы биологической безопасности.

В своём выступлении Попова подчеркнула, что наши специалисты постоянно сотрудничают с коллегами. Только за последние годы помогали ликвидировать вспышки лихорадки Эболы, чумы, кишечной инфекции и коронавируса.

Россия обучила тысячи медработников, а также по поручению президента Путина - подарила Уганде 7 новейших мобильных лабораторий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анна Попова в Уганде
Анна Попова в Уганде
Анна Попова в Уганде
Анна Попова в Уганде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.