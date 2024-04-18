В Совбезе ООН почтили память сотрудников гуманитарных миссий

Израиль не прекратил эскалацию даже во время священного для мусульман месяца Рамадан

Далеко не каждое заседание Совбеза ООН начинается с минуты молчания. Но в этот раз дипломаты решили почтить память сотрудников гуманитарных миссий. 200 человек погибли, выполняя свой долг в тяжелейших условиях в Секторе Газа. Но эти жертвы фактически оказались напрасными.

"Мы неоднократно предупреждали, что в отсутствие полноценного устойчивого режима прекращения огня, за которым должен быть обеспечен должный мониторинг через военных наблюдателей, гуманитарные усилия обречены. Коллеги, гуманитарщики беззащитны перед вооруженной армией", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Израиль не прекратил эскалацию даже во время священного для мусульман месяца Рамадан, несмотря на соответствующую резолюцию Совбеза. И развернул настоящую охоту на ведьм в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам - единственной гуманитарной организации, которая эффективно работает в Секторе Газа. Тель-Авив объявил её сотрудников пособниками ХАМАС и приравнял к террористам.

Вашингтон тоже перекладывает с больной головы на здоровую. Утверждает, что Совбез не смог принять резолюцию в защиту гуманитарных работников якобы из-за России и Китая. Такие обвинения не что иное, как ложь и манипуляция, заявил заместитель нашего постпреда Дмитрий Полянский. Сами США 4 раза бойкотировали проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Секторе Газа.

"Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Это уже не первый раз, когда американская делегация, как наперсточник, пытается ввести международную общественность в заблуждение. Печально, что американская дипломатия докатилась до таких бесчестных и низких приемов", - заявил Дмитрий Полянский.

Москва призывает ввести санкции против Израиля за нарушение резолюции Совбеза о перемирии. Действиями ЦАХАЛ не доволен и Вашингтон, несмотря на публичную поддержку. Тель-Авив слишком часто пренебрегает консультациями со "старшим братом". В частности, не посоветовался при ударе по консульству Ирана в Дамаске, пишет "Нью-Йорк Таймс". Пожурить Израиль решил и Джо Байден. Правда, опять сел в лужу.

Американский президент забыл, что Хайфа - израильский город. В неудобное положение поставит США и сегодняшнее голосование в Совбезе. Участники рассмотрят резолюцию с рекомендации принять Палестину в ООН как полноправного члена.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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