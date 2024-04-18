Астрономы обнаружили самую крупную в галактике чёрную дыру

Масса объекта равна 33 массам Солнца

Самую крупную в галактике чёрную дыру - обнаружили астрономы. Находится она недалеко от Земли и имеет внушительную массу, более чем в 30 раз превышающую солнечную. Как учёным удалось её увидеть и почему, находясь так близко, дыра огромного размера оставалась незамеченной?

Чёрная дыра не бездействует, она просто спит. Самое массивную область пространства-времени с огромным гравитационным притяжением астрономы европейского космического агентства обнаружили в нашей галактике – всего в двух тысячах световых лет от Земли. Для сравнения, до ближайшей звезды Альфа Центавры – почти 4,5 световых года.

Никто и представить не мог, что прямо у нас под боком может находиться столь массивная черная дыра, оставаясь при этом не обнаруженной. Такое открытие за всю научную карьеру можно сделать только раз, заявил астроном Парижской обсерватории Пасквале Пануццо.

Масса объекта равна 33-м массам Солнца. Следующая по размерам чёрная дыра в нашей галактике всего в 21 раз тяжелее жёлтого карлика. Средний же размер чёрной дыры – в два раза меньше.

И в Млечном пути таких десятки. Обнаружили самую огромную из ныне известных, когда изучали данные с телескопа – астрономы заметили отчётливые колебания с одной из звёзд в созвездии Орла. Обычно чёрные дыры существуют вместе со звездой-компаньоном, из которой они поглощают вещество. Этот процесс сопровождается интенсивным свечением, которое и считывают астрономы, обнаруживая таким образом чёрные дыры.

Однако от нового объекта звезда-компаньон находится достаточно далеко, чтобы не быть поглощённой. Поэтому и система вращения вокруг условной точки – центра масс. По аналогии с планетой и её более лёгким спутником. Такое вращение вызывает колебания в движении звезды, которое и считали астрономы на Земле. Учёные утверждают, что новые данные позволят обнаружить новые спящие чёрные дыры. Ведь если она ничего не пожирает, это ещё не значит, что её нет поблизости.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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