Частные организации лишили права принимать экзамены по русскому у иностранцев

Сертификат смогут выдавать только госвузы

Экзамен по русскому языку у иностранцев смогут принимать только государственные вузы. Они же смогут выдавать соответствующие сертификаты. Коммерческие организации из этой процедуры исключат. Вопрос должен быть решен до 1 мая.

Как отмечается в сообщении Минобрнауки в Telegram по итогам проведенного главой ведомства Валерием Фальковым совещания, сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, а также истории России и основам законодательства имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки. Также экзамен могут принять два правительственных вуза, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.

Фальков поручил заключить в регионах договоры в первую очередь с государственными вузами - чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена. Кроме того, требуется усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. О нарушениях следует информировать правоохранительные органы, а лиц, допустивших нарушения, отстранять от работы.

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