ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объекты водоканала в Орске обесточились из-за аварии на электролинии

09:46
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Подача воды снижена

В Орске из-за аварии на электролинии отключились объекты водоканала.

Авария произошла из-за подтопления линии электропередачи Орского производственного отделения. Подача воды в город снижена, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

В настоящий момент электроснабжение восстанавливается. Организована раздача воды, передает РИА Новости.

"Это временное решение, пока не введем в строй все скважины водоканала", - отметил глава региона Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что в Орске существует острая проблема нехватки воды из-за того, что затопило скважины. Накануне удалось восстановить работу 35 скважин из 73.

Горожан предупредили, что любую не бутилированную воду сейчас необходимо кипятить, чтобы избежать инфекций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия паводка в Орске
Последствия паводка в Орске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.