Объекты водоканала в Орске обесточились из-за аварии на электролинии

Подача воды снижена

В Орске из-за аварии на электролинии отключились объекты водоканала.

Авария произошла из-за подтопления линии электропередачи Орского производственного отделения. Подача воды в город снижена, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

В настоящий момент электроснабжение восстанавливается. Организована раздача воды, передает РИА Новости.

"Это временное решение, пока не введем в строй все скважины водоканала", - отметил глава региона Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что в Орске существует острая проблема нехватки воды из-за того, что затопило скважины. Накануне удалось восстановить работу 35 скважин из 73.

Горожан предупредили, что любую не бутилированную воду сейчас необходимо кипятить, чтобы избежать инфекций.

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