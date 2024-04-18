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Магазины призвали сдерживать цены на яйца в преддверии Пасхи

10:27
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Необоснованный рост недопустим

Производителей и магазины призвали не повышать цены на яйца перед Пасхой.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разослала соответствующие письма участникам рынка и напомнила о необходимости сдерживать цены на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования.

Эпопея с ценами на куриные яйца началась в России в конце 2023 года. Тогда их стоимость выросла на 61,35%, в ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.

В этом году Православная Пасха пройдет 5 мая.

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