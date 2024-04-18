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Киев решил мобилизовать 10 тысяч заключенных

10:26
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Верховная рада одобрила закон в первом чтении

Ряды ВСУ в скором времени могут пополнить 10 тысяч заключенных украинских тюрем. Об этом заявил в интервью украинскому радио депутат Верховной рады Роман Костенко. Депутат признал, что при потребностях Киева в мобилизованных 10 тысяч - недостаточное число.

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Минюст Украины в начале года направил в Раду предложения об изменениях в законодательство о мобилизации. Предлагалось официально разрешить забирать в армию судимых граждан. В настоящее время украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание, передает РИА Новости.

В начале апреля стало известно, что парламент Украины поддержал в первом чтении закон о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Отмечается, что такой опыт у Украины есть – сразу после начала СВО киевский режим освобождал осужденных, участвовавших в боевых действиях.

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