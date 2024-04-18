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В Конгрессе озвучили требование американцев о мире на Украине

11:16
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Вашингтону следует прекратить поддержку Киева

Жители США требуют скорейшего завершения конфликта на Украине и заключения мира. Позицию простых американцев озвучила член Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.

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Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной, написала конгрессвумен в социальной сети Х. Тейлор-Грин добавила, что прекращение финансовой поддержки Украины поможет спасти жизни солдат в этом конфликте.

Ранее Тейлор-Грин обвинила спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в нарушении правил ради помощи Киеву. Политик призвала Соединенные Штаты переключить внимание с Украины на укрепление собственных границ.

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