Вашингтону следует прекратить поддержку Киева

Жители США требуют скорейшего завершения конфликта на Украине и заключения мира. Позицию простых американцев озвучила член Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.

Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной, написала конгрессвумен в социальной сети Х. Тейлор-Грин добавила, что прекращение финансовой поддержки Украины поможет спасти жизни солдат в этом конфликте.

Ранее Тейлор-Грин обвинила спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в нарушении правил ради помощи Киеву. Политик призвала Соединенные Штаты переключить внимание с Украины на укрепление собственных границ.

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