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ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

11:18
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Возбуждены уголовные дела

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт, которые могли использоваться при терактах и диверсиях.

Операция прошла в 40 российских регионах в марте 2024 года, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

SIM-боксы использовались, в частности, для незаконной регистрации аккаунтов в социальных сетях и электронных кошельков в интересах украинских террористов.

Против 30 человек возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", еще в отношении двух - по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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