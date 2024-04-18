ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские ракеты поразили цели в Днепропетровске

11:54
  • четверг
  • 18 апреля 2024

В городе прогремело три взрыва

Три взрыва в течение часа прогремели в городе Днепропетровске на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

ВС России нанесли массированный удар по украинским инфраструктурным объектам
Удар ВС России повредил объект инфраструктуры в Никополе

По данным местных Telegram-каналов, первый из трех взрывов прогремел в 10:22, второй - около 10:54. В третий раз звук взрыва жители Днепропетровска услышали приблизительно в 11:00. Какие именно военные объекты стали целями ударов ВС России, не уточняется.

Сирены воздушной тревоги звучали с 10 часов утра в восьми областях Украины. О ракетной опасности предупреждали жителей Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. Чуть позже в красной зоне оказался Киев и Киевская с Черниговской областями, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.