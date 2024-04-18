Российские ракеты поразили цели в Днепропетровске

В городе прогремело три взрыва

Три взрыва в течение часа прогремели в городе Днепропетровске на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным местных Telegram-каналов, первый из трех взрывов прогремел в 10:22, второй - около 10:54. В третий раз звук взрыва жители Днепропетровска услышали приблизительно в 11:00. Какие именно военные объекты стали целями ударов ВС России, не уточняется.

Сирены воздушной тревоги звучали с 10 часов утра в восьми областях Украины. О ракетной опасности предупреждали жителей Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. Чуть позже в красной зоне оказался Киев и Киевская с Черниговской областями, передает ТАСС.

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