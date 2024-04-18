В России расширили перечень жизненно важных препаратов

В него вошли лекарства для борьбы с вирусами и склерозом

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В список добавили три препарата для лечения вирусных и бактериальных заболеваний:

- цефепим+сульбактам;

- ламивудин+фосфазид;

- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Также перечень пополнился лекарствами, направленными на лечение рассеянного склероза (сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб), а также препаратами для лечения сложных болезней в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

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