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В Москве пройдет вебинар "Мошенничество в сфере микрофинансов"

14:51
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Участники узнают, как проверить надежность финансовой организации

Как не стать жертвой злоумышленников и защитить свои средства, оформляя кредит или заём. Об этом расскажут участникам вебинара "Мошенничество в сфере микрофинансов".

Данное мероприятие - часть большого городского онлайн-проекта правительства Москвы "Перезвони сам". Эксперты, среди которых IT-специалисты, правоохранители, юристы, расскажут о самых распространенных преступных схемах в сфере кредитования, объяснят, как вести себя, если человек уже попал в ловушку.

Участники узнают, как проверить надежность финансовой организации, какие сведения должен содержать договор займа, а также получат рекомендации о том, как защитить свою недвижимость при оформлении документов.

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Вебинар "Мошенничество в сфере микрофинансов"
Вебинар "Мошенничество в сфере микрофинансов"
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