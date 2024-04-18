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В Москве стартовал новый поток образовательной программы "Урбан Лидер"

15:05
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Выпускниками программы уже стали более 400 человек

В столице запущен новый поток образовательной программы "Урбан Лидер". Которая организована командой кадровых сервисов Правительства Москвы.

Её цель — помочь руководителям городских проектов по-новому выстроить отношения с сотрудниками и внедрить инновационные инструменты управления, чтобы быстрее решать задачи мегаполиса.

180 руководителей среднего звена правительства Москвы будут осваивать современные инструменты для эффективного управления командой. Выпускниками программы с 2020 года стали более 400 человек.

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Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
Участники программы "Урбан Лидер"
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