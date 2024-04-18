В Москве стартовал новый поток образовательной программы "Урбан Лидер"

Выпускниками программы уже стали более 400 человек

В столице запущен новый поток образовательной программы "Урбан Лидер". Которая организована командой кадровых сервисов Правительства Москвы.

Её цель — помочь руководителям городских проектов по-новому выстроить отношения с сотрудниками и внедрить инновационные инструменты управления, чтобы быстрее решать задачи мегаполиса.

180 руководителей среднего звена правительства Москвы будут осваивать современные инструменты для эффективного управления командой. Выпускниками программы с 2020 года стали более 400 человек.

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