Москвичам напомнили правила езды на электросамокатах

Вдвоем ездить нельзя

Верный признак наступления весны - электросамокаты, рассекающие по городу. Если остановиться и понаблюдать, примерно на каждом пятом едут по двое. Но теперь делать это будет сложнее. Новую нейросеть "Антитандем" научили вычислять количество пассажиров на средствах индивидуальной мобильности.

"Сейчас, когда модель определяет о том, что поездка совершается вдвоем, информация отправляется в нашу платформу и у конкретной поездки ставится флаг о том, что определена поездка вдвоем, и эта информация попадает в службу поддержки. Сейчас мы связываемся с пользователями, предупреждаем о том, что вдвоем ездить нельзя, это нарушение правил. И в дальнейшем мы можем заблокировать пользователя", - рассказал Егор Баяндин, соучредитель и технический директор сервиса кикшеринга.

Когда систему сделают полностью автоматической, никаких поблажек не будет. При первой попытке игнорировать правило "Один самокат - один пассажир" устройство значительно замедлится, и пользователь получит предупреждение. После повторного нарушения аккаунт заблокируют навсегда. Отсутствие постоянного центра тяжести - самое опасное при поездках вдвоем. Из-за этого самокат заносит, и водители часто теряют управление. С нарушениями кикшеринговые компании борются не в одиночку.

"Вместе с ЦОДД и Госавтоинспекцией мы продолжим анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание правил дорожного движения, идентификацию и рейтинг пользователя. Идентификация позволит исключать случаи, когда за рулем самоката оказываются несовершеннолетние пользователи. А с помощью рейтинга операторы будут выявлять тех, кто системно нарушает правила дорожного движения и блокировать таких пользователей", - отметила Полина Стасюк, руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы.

Новшество этого сезона - появление на части самокатов номерных знаков. "На самом деле, номера на самокатах были всегда. Просто до этого они были, скажем так, не так удобно читаемы и камерам было сложно их распознавать. Сейчас мы сделали номера, которые соответствуют стандарту, принятому для транспорта. И соответственно, эти номера распознаются камерами и штрафы уже выписываются", - пояснил Егор Баяндин.

Конечно, сразу же нашлись те, кто в лучших традициях автомобилистов начал закрывать часть цифр. Некоторые и вовсе занимаются откровенным вандализмом и срывают таблички целиком. Бесполезно. Вычислить самокат и водителя все равно смогут, правда, приложив чуть больше усилий. Чтобы донести до граждан все тонкости использования средств индивидуальной мобильности, сервисы аренды создают обучающие курсы.

"На протяжении пары лет мы проводим школы безопасного вождения в университетах, в школах и делаем это на системной основе", - отметил Иван Туринге, генеральный директор кикшерингового сервиса.

Также тест на знание правил придется пройти в приложении перед первой поездкой на самокате. Вопросы там на понимание не только правил дорожного движения, но и основ культурной езды на электросамокате.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"