Строительные работы в филиале исторического музея в Москве завершат в 2025 году

Там начали возводить монолитный каркас

Новое здание Государственного исторического музея - недалеко от Новодевичьего монастыря - построят до конца 2025 года. Сегодня там начали возводить монолитный каркас. А в ближайшее время начнут проводить инженерные сети и возводить перегородки.

А в начале 2026 года в здании начнут монтировать экспозицию. Центральное место в новом музейном центре площадью более 10 тысяч квадратных метров займёт история Московского Новодевичьего монастыря. Помимо выставок, там также будут проходить научные конференции и семинары.

"Этот объект - пример того, как надо правильно это делать. Потому что одновременно мы вместе разрабатываем и художественный проект экспозиции, мы готовим очень большие пространства, для того чтобы здесь создавались мастер-классы, аудитории, для детей, для взрослых, которые будут приходить сюда и получать более обширные знания", - пояснил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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