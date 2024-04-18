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Строительные работы в филиале исторического музея в Москве завершат в 2025 году

15:03
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Там начали возводить монолитный каркас

Новое здание Государственного исторического музея - недалеко от Новодевичьего монастыря - построят до конца 2025 года. Сегодня там начали возводить монолитный каркас. А в ближайшее время начнут проводить инженерные сети и возводить перегородки.

А в начале 2026 года в здании начнут монтировать экспозицию. Центральное место в новом музейном центре площадью более 10 тысяч квадратных метров займёт история Московского Новодевичьего монастыря. Помимо выставок, там также будут проходить научные конференции и семинары.

"Этот объект - пример того, как надо правильно это делать. Потому что одновременно мы вместе разрабатываем и художественный проект экспозиции, мы готовим очень большие пространства, для того чтобы здесь создавались мастер-классы, аудитории, для детей, для взрослых, которые будут приходить сюда и получать более обширные знания", - пояснил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
Строительство нового корпуса Исторического музея
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